Università | quadruplicato il contributo finanziario della Normale per studenti di fasce economiche più deboli
La Scuola Normale ha annunciato un aumento di quattro volte delle borse di studio riservate agli studenti con redditi più bassi iscritti ai corsi di laurea ordinari. L'incremento riguarda il contributo finanziario destinato a supportare le fasce di reddito più deboli, coprendo l’intero percorso universitario, dall’iscrizione al conseguimento della laurea. La decisione mira a migliorare le opportunità di accesso e di sostegno per gli studenti in condizioni economiche svantaggiate.
La Scuola Normale quadruplica l’importo delle borse destinate ai propri allievi e allieve appartenenti alle fasce di reddito meno abbienti iscritti al corso ordinario, ovvero il percorso di studi dall’ingresso al conseguimento della laurea. Al posto dell’attuale contributo di 1.280 euro, fisso.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Borsa di studio da 5.000 euro: la Normale quadruplica il contributo per gli studenti di fasce economiche più deboliPisa, 9 aprile 2026 – La Scuola Normale di Pisa quadruplica l’importo delle borse di studio destinate ai propri allievi e allieve appartenenti alle...
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