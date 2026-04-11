Università | quadruplicato il contributo finanziario della Normale per studenti di fasce economiche più deboli
La Scuola Normale ha annunciato un aumento di quattro volte dell’importo delle borse di studio destinate agli studenti appartenenti alle fasce di reddito più basse. Questa misura riguarda i finanziamenti per gli iscritti al corso ordinario, che coprono l’intero percorso di studi fino alla laurea. L’obiettivo dichiarato è sostenere gli studenti con bisogni economici più evidenti attraverso un incremento dei contributi finanziari.
La Scuola Normale quadruplica l’importo delle borse destinate ai propri allievi e allieve appartenenti alle fasce di reddito meno abbienti iscritti al corso ordinario, ovvero il percorso di studi dall’ingresso al conseguimento della laurea. Al posto dell’attuale contributo di 1.280 euro, fisso.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Borsa di studio da 5.000 euro: la Normale quadruplica il contributo per gli studenti di fasce economiche più deboliPisa, 9 aprile 2026 – La Scuola Normale di Pisa quadruplica l’importo delle borse di studio destinate ai propri allievi e allieve appartenenti alle...