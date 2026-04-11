Università e Confcooperative fanno squadra | al via nuove sinergie per lavoro e innovazione

Venerdì mattina si è svolto un incontro tra il presidente di Confcooperative Romagna-Estense e la rettrice dell’ateneo locale, che è anche presidente del Crui. L’obiettivo è avviare nuove collaborazioni tra università e mondo cooperativo, con un focus su formazione, innovazione e sviluppo territoriale. La discussione ha coinvolto rappresentanti dell’università e di Confcooperative, con l’intento di rafforzare le sinergie tra i due enti.

Cooperazione e Università: un dialogo strategico per formazione, innovazione e territorio. Si è tenuto, durante la mattina di venerdì 10, un incontro istituzionale tra il presidente di Confcooperative Romagna-Estense Roberto Savini e la rettrice di Unife e presidente del Crui Laura Ramaciotti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Agrigento al “Cenacolo di Valore”, Miccichè: “Sinergie per sviluppo e innovazione”Il tema dell’incontro, “Il Bello Ben Fatto: eccellenze italiane”, ha posto l’accento su creatività, rigore e innovazione come basi solide per...

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RDS 100% Grandi Successi. . pov: sei in università e arrivano Serena Brancale, Levante e Delia a movimentare la giornata! Le tre voci si uniscono nel nuovo singolo "Al mio paese", un vero e proprio inno alle radici che profuma di mare, di festa e di estate. - facebook.com facebook

#LeoneXIV ha incontrato questa mattina l'economista e accademica Elena Beccalli che gli ha illustrato i punti principali del Piano Strategico 2026-2028 dell'università. #VaticanNewsIT @Unicatt Leggi l’articolo x.com