In Ungheria, il governo ha attuato nel tempo una serie di misure che mirano a limitare le attività delle organizzazioni non governative e a restringere la libertà di assemblea. La strategia si è sviluppata attraverso norme e provvedimenti che hanno favorito un clima di restrizione, creando un contesto di tensione e difficoltà per le associazioni civili. Queste azioni sono state portate avanti in parallelo a una retorica che mira a controllare lo spazio pubblico e le voci di protesta.

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© Cms.ilmanifesto.it - Ungheria, «Guerra alle ong, ai diritti, colpita la libertà di assemblea: 16 anni di inferno»

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