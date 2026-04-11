Con le elezioni in Ungheria programmate per il 2026, l’attenzione internazionale si concentra su un Paese che si avvicina a una nuova consultazione elettorale. La scena politica si concentra principalmente tra il leader di destra e il partito di governo, entrambi legati a posizioni conservatrici. La competizione si svolge in un clima di grande attesa anche a livello europeo, con le elezioni che rappresentano un momento cruciale per la direzione politica del Paese.

Con le elezioni ungheresi sempre più vicine, la cui posta in gioco è alta tanto per l’Ungheria quanto per l’Europa, il Paese danubiano ha suscitato un forte interesse nell’opinione pubblica mondiale. Non sono quindi solo gli elettori ungheresi a essersi polarizzati intorno alle figure di Viktor Orbán e Péter Magyar, ma anche politici e opinionisti al di fuori dei confini magiari. Se, da un lato, i nazionalisti e populisti d’Europa sono sempre stati compatti intorno a Orbán, Magyar sembra essere diventato il nuovo feticcio dello schieramento liberale ed europeista che, con punte estreme di wishful thinking, vede in lui la panacea di tutti i mali dell’Ungheria, se non addirittura un ribelle contro il sistema. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ungheria 2026: tra Orban e Magyar un derby tutto a destra

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Giovanna Botteri questa settimana è andata in Ungheria per raccontare le elezioni del 12 Aprile e il cambiamento che potrebbero portare nel paese di Viktor Orbán. #InAltreParole vi aspettiamo questo sabato 11 aprile dalle 20:35 su La7 #la7 #giovannabotteri - facebook.com facebook