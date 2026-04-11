I parenti di una donna deceduta a causa di un cancro al seno hanno ottenuto il riconoscimento di un risarcimento per danno morale, a seguito di un procedimento legale. La vicenda riguarda un percorso clinico caratterizzato da decisioni prese in modo rapido e da informazioni incomplete, che hanno portato a interventi medici contestati. La sentenza ha stabilito che tali circostanze hanno contribuito a una sofferenza aggiuntiva per i familiari.

Un percorso clinico segnato da scelte affrettate e informazioni incomplete – con interventi che avrebbero dovuto essere evitati o rinviati – è al centro della sentenza con cui il Tribunale di Firenze ha condannato l’Asl Toscana Centro a risarcire la famiglia di una donna morta a soli 35 anni per un carcinoma al seno. La decisione, riportata dal Corriere della Sera, ricostruisce una vicenda in cui, secondo i giudici, alcune tappe fondamentali della gestione medica sarebbero state affrontate in modo non conforme ai protocolli e alle buone pratiche oncologiche. La storia inizia nel dicembre 2013, quando la paziente si sottopone a una visita a Prato senza che venga individuata la presenza del tumore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un’emorragia di sofferenza aggiuntiva”, riconosciuto il danno morale per i parenti di una donna morta di cancro al seno

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