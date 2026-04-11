Undici squadre in gara a Narni per le Olimpiadi di primo soccorso

Domani a Narni si terrà la quarta edizione delle Olimpiadi di primo soccorso, un evento che coinvolge undici squadre di studenti. La competizione si svolgerà durante tutta la giornata e mira a mettere alla prova le capacità di gestione delle emergenze e le tecniche di primo soccorso apprese dagli studenti nelle scuole della zona. L’evento si tiene per promuovere la cultura della sicurezza tra i giovani.

Si svolgerà a Narni domani, domenica 12 aprile, la quarte edizione delle “Olimpiadi di primo soccorso” per studenti. L’iniziativa è promossa dalla Croce rossa italiana e realizzata dal comitato regionale Umbria con il patrocinio del Comune di Narni. “Il progetto - è scritto in una nota - nasce.🔗 Leggi su Ternitoday.it

LIVE Salto con gli sci, gara a squadre mista Olimpiadi in DIRETTA: la Slovenia vince il primo oro, Lanisek MVPSi chiude qui la DIRETTA LIVE della prova a squadre miste di salto con gli sci, che ha visto a sorpresa il successo della Slovenia sulla Novegia.

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