Una Mappa di Comunità da realizzare

Oggi si svolge un percorso partecipativo a Chiusi della Verna per la realizzazione della Mappa di Comunità. L'iniziativa coinvolge cittadini e rappresentanti locali che si riuniscono per contribuire alla creazione di uno strumento che raccoglie informazioni e risorse della zona. L'obiettivo è raccogliere contributi diretti per rappresentare in modo accurato il territorio e le sue caratteristiche. La sessione si tiene nel pomeriggio presso la sede comunale.

Un percorso partecipativo per realizzare la Mappa di Comunità di Chiusi della Verna. Oggi alle 16.30, è in programma l’incontro inaugurale di un progetto di conoscenza, valorizzazione e narrazione del territorio che coinvolgerà istituzioni, cittadini, associazioni e imprese per stimolare una condivisione di memorie, tradizioni, luoghi significativi, saperi e relazioni. L’iniziativa, ospitata dalla biblioteca comunale Fratello Sole Sorella Luna realizzata con fondi Pnrr, è promossa dal Comune di Chiusi della Verna (nella foto il sindaco Giampaolo Tellini) con il sostegno e la consulenza dell’Ecomuseo del Casentino - Banca della Memoria dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una Mappa di Comunità da realizzare Chiusi della Verna avvia il percorso per realizzare la Mappa di ComunitàArezzo, 9 aprile 2026 – Un percorso partecipativo per realizzare la Mappa di Comunità di Chiusi della Verna. La mappa che cancella Gaza: non una comunità ma un «hub»Palestina Nella mappa di Kushner, il territorio è diviso in «zone» agricole, industriali e residenziali tracciate con il righello. Best Places to Move in the Charlotte Area Temi più discussi: Chiusi della Verna avvia il percorso per realizzare la Mappa di Comunità; Una Mappa di Comunità da realizzare; FAR 2026, call aperta per il workshop Mappe di quartiere: leggere la città attraverso i territori; Cure sul territorio, così la Sardegna ridisegna gli ospedali di comunità. Chiusi della Verna avvia il percorso per realizzare la Mappa di ComunitàArezzo, 9 aprile 2026 – Un percorso partecipativo per realizzare la Mappa di Comunità di Chiusi della Verna. Sabato 11 aprile, alle 16.30, è in programma l’incontro inaugurale di un progetto di conosc ... lanazione.it Verso una Mappa di Comunità a CasazzaRicominciano le riunioni per la mappa di comunità! Dopo una pausa estiva riprendono le fila i disegni e le passeggiate a Casazza. Accorrete numerosi, servono nuove voci e nuove prospettive per ... ecodibergamo.it #ForzaHorizon6 avrà una mappa di gioco molto ampia, con Tokyo al centro e una vastità di scenari encomiabile. Ecco i dettagli. x.com Playground Games ha rivelato l'intera mappa di Forza Horizon 6 Dopo anni di richieste dai fan, il gioco è ufficialmente ambientato in una versione stilizzata e spettacolare del Giappone La mappa è definita la più grande e densa mai realizzata da Playground - facebook.com facebook