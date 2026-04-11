Una libreria nel Regno Unito ha pubblicamente invitato i clienti a rovinare e distruggere copie della serie di Harry Potter. La serie, iniziata nel 1997 con La pietra filosofale, è molto nota e ha venduto milioni di copie nel mondo. La richiesta ha suscitato reazioni di sorpresa e sdegno tra i lettori e gli esperti del settore, considerando l'importanza culturale e letteraria dell’opera. La libreria non ha fornito ulteriori spiegazioni in merito alle motivazioni di questa iniziativa.

Harry Potter è un’opera che non ha bisogno di presentazioni: da quando è stato pubblicato il primo volume, La pietra filosofale, nel 1997, l’epopea del maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling ha saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo. La storia di Harry Potter è stata tradotta in numerose lingue, è diventata una saga cinematografica di successo e ha portato al commercio di gadget, parchi a tema e spinoff che sembrano dare all’opera un’aura ancora maggiore di immortalità. Lo dimostra anche la scelta di Warner Bros. di finanziare la realizzazione di una serie tv basata sui sette libri che compongono la serie letteraria e che debutterà il prossimo 25 dicembre su HBO Max, tra l’attesa dei fan e lo sconcerto davanti ad alcune scelte di cast.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una libreria inglese invita i propri clienti a rovinare e distruggere le copie di Harry Potter

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