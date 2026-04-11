Una Juve mai vista con Spalletti | conferme e sorprese con l’Atalanta

Questa sera a Bergamo si gioca una partita tra l’Atalanta e una Juventus che non aveva ancora schierato con questa formazione. Luciano Spalletti sta valutando diverse opzioni prima del fischio d’inizio, con alcune conferme e altre sorprese. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in campionato. La composizione definitiva della squadra sarà nota solo poco prima del calcio d’inizio.

C’è un rebus di formazione per Luciano Spalletti in vista del match di questa sera a Bergamo contro l’Atalanta: le possibili scelte del tecnico della Juventus La Juventus punta su Luciano Spalletti tra presente e futuro, con la squadra bianconera attesa da un crocevia fondamentale nella corsa al quarto posto. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Il match nella tana dell’ Atalanta vale il momentaneo sorpasso sul Como nella lotta Champions, in attesa dell’impegno di domani sera dei lariani contro la capolista Inter. Spalletti dovrà cercare i tre punti senza lo stakanovista McKennie, sempre in campo da titolare con il tecnico di Certaldo e assente per squalifica alla ‘New Balance Arena’.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Una Juve mai vista con Spalletti: conferme e sorprese con l’Atalanta Kolo Muani Juve, piovono conferme: stima reciproca con Spalletti, i bianconeri daranno l’assalto in estate. Cifre e dettaglidi Redazione JuventusNews24Kolo Muani Juve, la dirigenza lavora al grande ritorno dell’attaccante in Italia per rinforzare il reparto offensivo a... Juventus, Giaccherini “Con Spalletti la Juve non molla mai”Emanuele Giaccherini ha elogiato lo spirito della Juventus e la compattezza del gruppo negli studi di DAZN.