Dopo quasi cinque giorni di incertezza, si è conclusa con la morte del ragazzo la vicenda che aveva coinvolto un 12enne di San Benedetto in un incidente avvenuto durante una giornata di festa in provincia di Rimini. Il giovane era stato trovato in una vasca idromassaggio il giorno di Pasqua ed era stato immediatamente soccorso, ma nonostante le cure, il suo cuore ha cessato di battere.

PENNABILLI (Rimini) Quasi cinque giorni, sospesi tra speranza e paura. Alla fine la conclusione peggiore: il cuore di Matteo Brandimarti, il 12enne di San Benedetto coinvolto il giorno di Pasqua in un incidente in una vasca idromassaggio in provincia di Rimini, ha smesso per sempre di battere. La morte cerebrale è stata dichiarata al termine delle sei ore di osservazione previste per legge. Da lì, la decisione dei genitori, Maurizio e Nicoletta, di autorizzare la donazione degli organi. Un gesto che prova a dare un senso a un dolore che senso non ha. Matteo si trovava nella spa dell’hotel Duca di Montefeltro, a Pennabilli, insieme alla famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una folle tragedia, addio Matteo: "Ma una parte di lui vivrà ancora"

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