Un sedicenne ha perso il controllo dell'auto a noleggio e si è schiantato contro un palo della luce a Napoli
Nella notte a Napoli, quattro minorenni erano a bordo di un'auto a noleggio quando il veicolo ha perso il controllo e si è schiantato contro un palo della luce in via Coroglio. Due ragazzi sono rimasti feriti, mentre il conducente, un sedicenne, è stato denunciato. Il noleggiatore dell'auto ha ricevuto una sanzione per aver affidato il veicolo in modo inappropriato.
L'incidente è avvenuto nella notte in via Coroglio con quattro minorenni a bordo. Due ragazzi sono rimasti feriti e il conducente è stato denunciato, mentre il noleggiatore dell'auto è stato sanzionato per affidamento incauto del veicolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Incidente in Via Coroglio: minorenne alla guida di un’auto a noleggio si schianta contro un palo dell’illuminazioneTempo di lettura: 2 minutiQuesta notte, alle 02:45, il personale della Polizia Locale di Napoli – U.
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