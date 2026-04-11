Un sedicenne ha perso il controllo dell'auto a noleggio e si è schiantato contro un palo della luce a Napoli

Nella notte a Napoli, quattro minorenni erano a bordo di un'auto a noleggio quando il veicolo ha perso il controllo e si è schiantato contro un palo della luce in via Coroglio. Due ragazzi sono rimasti feriti, mentre il conducente, un sedicenne, è stato denunciato. Il noleggiatore dell'auto ha ricevuto una sanzione per aver affidato il veicolo in modo inappropriato.