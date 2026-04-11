Un passo concreto contro la violenza | da Confcommercio la donazione all' associazione Demetra donne in aiuto

Confcommercio ha effettuato una donazione all’associazione Demetra Donne in Aiuto di Lugo, che si occupa di supportare donne e ragazze vittime di violenza. L’iniziativa mira a sostenere le attività quotidiane dell’associazione, impegnata nel fornire assistenza e servizi alle persone in difficoltà. La donazione rappresenta un contributo concreto nel contrasto alla violenza di genere e nel rafforzamento delle strutture di aiuto.

A sostegno del lavoro svolto ogni giorno dall’associazione Demetra Donne in Aiuto di Lugo, che aiuta attivamente donne e ragazze vittime di violenza, oggi arriva una nuova donazione. Il contributo di 4.936 euro, consegnato in questi giorni all'associazione, nasce da una cena con asta di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Nuovo presidio anti violenza negli spazi di Ludofficina: "Un aiuto concreto alle donne"Taglio del nastro per il nuovo presidio antiviolenza della rete CHIAMA chiAMA a Molinella alla presenza di Francesco Cappi, presidente associazione... San Martino, un fischietto per chiedere aiuto: la Cooperativa rilancia l’impegno contro la violenza sulle donneIn occasione della Giornata internazionale della donna, la Cooperativa San Martino punta ancora una volta sulla propria componente “rosa”, con una... Temi più discussi: Un passo concreto contro la violenza: da Confcommercio la donazione all'associazione Demetra donne in aiuto; FALSE RECENSIONI: dal 7 aprile è entrata in vigore la legge.; False recensioni, Fipe Sud Sardegna: più tutele per la ristorazione nell’Isola; Sicurezza studenti, più controlli all’uscita da scuola. Recensioni online: entra in vigore la nuova legge contro le false valutazioni. Confcommercio: Finalmente criteri chiariE’ entrata in vigore la Legge annuale sulle PMI (Legge n. 34/2026), che introduce per la prima volta in Italia una disciplina organica contro il fenomeno delle false recensioni online. Un provvediment ... ravennawebtv.it La legge contro le false recensioni online, Confcommercio Como: Attesa da tempoFalse recensioni online: dal 7 aprile è entrata in vigore la legge annuale sulle PMI, le piccole e medie imprese, che introduce per la prima volta una ... espansionetv.it Occhio alla Notizia. . Torna l’edizione primaverile dei Week end Gastronomici, promossi da Confcommercio: fino al 7 giugno 37 ristoranti e 25 località per scoprire cucina e borghi della provincia. - facebook.com facebook