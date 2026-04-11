Da quando è tornato al Pescara, il club che lo ha lanciato, Lorenzo Insigne ha segnato gol e fornito assist fondamentali per la lotta alla salvezza. La sua presenza in campo ha contribuito alle recenti prestazioni della squadra, che mira a migliorare la propria posizione in classifica. Insigne, a 32 anni, cerca di trovare una nuova dimensione nel calcio italiano, dopo aver vissuto esperienze all'estero e aver giocato in diverse competizioni.

Da quando è tornato al Pescara, il club che l'ha lanciato, Lorenzo Insigne ha collezionato gol e assist decisivi per l'obiettivo-salvezza. Ma l'ex capitano del Napoli, che a gennaio era stato vicino anche a due grandi squadre di Serie A, è ancora in tempo per dire la sua ad alti livelli? I numeri sembrerebbero dire di sì: guarda il video di Samuele Mandarò. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un nuovo ruolo per allungargli la carriera: questo Insigne è da Serie A?

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Con quello di ieri alla Reggiana sono diventati quattro i gol di Insigne da quando è tornato a Pescara, dove anche grazie a lui si è tornato a sperare nella salvezza. x.com