Un nuovo ristorante di cucina asiatica approda al centro commerciale | aperte le candidature per le assunzioni

Al centro commerciale Esp di Ravenna si stanno completando i lavori per l'apertura di un nuovo ristorante di cucina asiatica. Da alcune settimane, il locale ha esposto il proprio logo nell'area food, mentre si cercano candidati per le assunzioni. L'apertura del ristorante è prevista a breve e nel frattempo sono aperte le candidature per i posti di lavoro disponibili.

Un nuovo ristorante di cucina etnica è in arrivo al centro commerciale Esp di Ravenna. Da settimane il suo logo è sbarcato nell'area food dell'Esp, dove nel frattempo sono in corso i lavori per l'apertura del nuovo locale. Si chiamerà Waso, parola in giapponese evoca un concetto di "armonia" (Wa). 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Pnrr: al via il bando Cdp per nuovi studentati, aperte le candidature “PulciNellaMente”: fino al 6 febbraio aperte le candidature per la XXVI Rassegna Nazionale di Teatro-ScuolaC’è tempo fino al 6 febbraio 2026 per candidarsi alla prossima edizione della Rassegna Nazionale di Teatro-Scuola PulciNellaMente, giunta alla sua... Temi più discussi: A pochi passi dalla spiaggia apre il nuovo ristorante che punta su pesce (e anche dolci) alla brace; A Milano c’è un nuovo ristorante di cucina mediterranea con anima cosmopolita; APRE A LECCE UN NUOVO RISTORANTE LA PIADINERIA; A Roma, negli spazi di Aede e con lo stesso chef, c'è un nuovo ristorante con menu a 38 euro e pop-up. A Milano c’è un nuovo ristorante di cucina mediterranea con anima cosmopolitaFirmato dallo chef Raphael Duntoye, Gio Gio’s propone una cucina mediterranea contemporanea pensata per la condivisione, tra piatti di mare e terra, ingredienti selezionati e influenze internazionali ... italiaatavola.net Apre a Milano Gio Gio's, il nuovo ristorante mediterraneo di Raphael DuntoyeA Milano apre Gio Gio’s, nuovo ristorante di Raphael Duntoye con cucina mediterranea contemporanea e cocktail bar ... horecanews.it È ufficiale l’apertura di un nuovo ristorante nel territorio compreso tra Sapri e Vibonati, un’operazione che rientra nella strategia di crescita del colosso del fast food prevista entro il 2029 e che porterà un'importante boccata d'ossigeno per l'occupazione locale. - facebook.com facebook