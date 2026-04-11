A fine marzo, un attacco a un oleodotto nel Nord Italia ha interrotto temporaneamente il flusso di benzina, diesel e carburante per l’aviazione diretti verso la Germania meridionale. L’incidente ha causato un blocco dell’infrastruttura, evidenziando la fragilità delle reti energetiche europee. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle modalità dell’attacco né sulle eventuali responsabilità.

Un attacco a un’infrastruttura energetica nel Nord Italia ha messo a rischio, a fine marzo, le forniture di benzina, diesel e carburante per l’aviazione verso la Germania meridionale, evidenziando ancora una volta la vulnerabilità delle reti energetiche europee. Secondo informazioni raccolte da Business Insider e Welt AM Sonntag, l’incidente ha interrotto per diversi giorni il flusso di greggio diretto alla raffineria Miro, la più grande della Germania situata nei pressi di Karlsruhe, attraverso il Transalpine Pipeline (TAL). “Non abbiamo ricevuto greggio tramite il TAL per tre giorni, fino alle 2 del mattino circa del 30 marzo, e abbiamo dovuto fare affidamento sulle scorte disponibili”, ha confermato una portavoce della raffineria. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Un attacco in Italia ha bloccato un oleodotto diretto in Germania. Cosa (non) sappiamo

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