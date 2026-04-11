Un anno senza Nino Bellomo | la memoria dell' attore vive nel teatro Pirandello intitolatagli una sala

A un anno dalla scomparsa dell’attore e giornalista agrigentino, si è tenuta una cerimonia per ricordarlo. La sala del teatro Pirandello, dove l’anno scorso era stato deposto il feretro, è stata intitolata a Nino Bellomo. L’evento ha coinvolto persone che hanno condiviso il ricordo dell’artista e giornalista, e la sala porta ora il suo nome in suo onore.