Ultimissime Inter LIVE | le interviste di Chivu Pio e Zielinski

Nella giornata di oggi, sono state trasmesse interviste in diretta con alcuni giocatori dell'Inter. Tra le conversazioni, sono state coinvolte figure note del team, che hanno condiviso le proprie opinioni e aggiornamenti sui temi più rilevanti per la squadra. La redazione ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulle ultime notizie riguardanti il club, concentrandosi sugli aspetti principali legati alle attività quotidiane e alle dichiarazioni dei protagonisti.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di SABATO 11 APRILE. Chivu parla a Dazn: «Scudetto? Ci sono ancora 21 punti in palio. Contro il Como dobbiamo essere la nostra miglior versione». Chivu, intervistato dai microfoni di Dazn, parla così alla vigilia della sfida di campionato contro il Como: le sue parole Mercato Inter, Ceccarini svela le strategie nerazzurre: «Da Bastoni ad Acerbi, fino a Muharemovic e Solet.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: le interviste di Chivu, Pio e Zielinski Ultimissime Inter LIVE: le interviste di Pio Esposito e Zielinskidi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: le parole di Zielinski, possibile turnover a Como Inter-Juventus, l'intervista post partita a Zielinski e Pio Esposito: Godiamoci questa vittoria