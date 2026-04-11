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Il calciomercato estivo entra nel vivo con le ultime notizie aggiornate in tempo reale. La redazione di Calcio News24 riporta le novità più recenti riguardanti le trattative e i trasferimenti tra club. I preparativi per la chiusura della sessione di mercato sono in corso, con molte voci e indiscrezioni che circolano tra le società e gli agenti dei calciatori. La finestra di trasferimenti si avvicina alla sua fase cruciale.

Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione.». L’annuncio del portiere svizzero! Juventus, la rinascita di Di Gregorio: dalla caduta al rigore parato, ora l’esame Atalanta. Il futuro resta in bilico, i nomi dei sostituti Fiorentina rivoluzionata a fine stagione, Paratici preme il tasto reset: giocatori e allenatore. Chi lascerà in estate e chi verrà confermato Milan, Allegri svela nel pre gara: «Dobbiamo sbagliare poco dal punto di vista tecnico. Leao? Da centravanti fa sempre ottimi movimenti» Pagelle Torino Verona, Simeone e Casadei stendono i gialloblù! Non basta il gol di Bowie – I VOTI Pagelle Cagliari Cremonese, Esposito bomber decisivo per la salvezza! Bonazzoli pomeriggio ‘no’ – I VOTI Formazioni ufficiali Milan Udinese: le scelte di Allegri e Runjaic per il match di Serie A delle 18.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno ULTIME NOTIZIE DI MERCATO! LA PIÙ GRANDE OFFERTA DEL MOMENTO! DA NON PERDERE! JUVENTUS NEWS