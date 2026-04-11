Ultima partita stagionale per il Pioppo Futsal oggi al Pala Don Bosco arrivano gli 89ers per la 30ª giornata di Serie C1

Oggi si gioca l'ultima partita stagionale per il Pioppo Futsal, che al Pala Don Bosco affronta gli 89ers nella 30ª giornata di Serie C1. La partita conclude il campionato per la squadra locale, che si prepara a chiudere la stagione affrontando un avversario considerato di livello. Il tecnico della squadra ha espresso soddisfazione per il percorso fatto finora e ha dichiarato che saranno pronti a scendere in campo.

Ultimo pomeriggio di futsal per i gialloverdi del Pioppo Futsal che scenderanno in campo al Pala Don Bosco di Palermo per la 30ª giornata del Campionato di Serie C1. I padroni di casa sono reduci dal ko esterno contro l’Oratorio San Vincenzo, che in quel del Campo 3 Stelle si è imposto per 5-3 la scorsa settimana al termine di un match sempre in bilico. Una sconfitta amara per i gialloverdi che hanno dovuto ufficialmente salutare la corsa ad un posto nella griglia dei play-off, accontentandosi della settimaottava posizione in classifica. Per gli ospiti, invece, c’è ancora speranza per agguantare l’ultimo slot nella griglia play-off che attualmente è occupato dal Don Bosco Bonifato con 47 punti, mentre gli 89ers ne vantano 46. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Ultima partita stagionale per il Pioppo Futsal, oggi al Pala Don Bosco arrivano gli 89ers per la 30ª giornata di Serie C1 Match d’alta classifica al Pala Don Bosco per la 18ª giornata di Serie C1, il Pioppo Futsal fa visita al Palermo C5Sabato pomeriggio al Pala Don Bosco di Palermo andrà in scena la 18ª giornata del Campionato di Serie C1 con i gialloverdi del Pioppo Futsal ospiti... Pioppo Futsal vittorioso nella 26ª giornata del Campionato di Serie C1, al Pala Don Bosco i gialloverdi si impongono per 3-1 ai danni del GiudeccaSabato pomeriggio vittorioso per i gialloverdi del Pioppo Futsal che in occasione della 26ª giornata del Campionato di Serie C1 riescono ad imporsi...