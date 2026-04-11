Uilm Alessandria | Pastorello guida la sfida del comparto metalmeccanico

Durante il XVIII Congresso territoriale svoltosi lo scorso 9 aprile ad Alessandria, la Uilm ha scelto di confermare Alberto Pastorello come segretario generale del comparto metalmeccanico della zona. La decisione è arrivata dopo una discussione interna e rappresenta la continuità nella guida sindacale locale. La scelta è stata comunicata ufficialmente durante l’assemblea, senza ulteriori variazioni rispetto alla precedente gestione.

La guida sindacale della Uilm ad Alessandria ha scelto la strada della stabilità, confermando Alberto Pastorello alla segreteria generale durante il XVIII Congresso territoriale tenutosi lo scorso 9 aprile. L’assemblea, che ha riunito i rappresentanti dei lavoratori metalmeccanici e del settore orafo, ha anche la definizione del nuovo organigramma provinciale, con l’ingresso di Serena Piscitello e Giulia Boggian nel gruppo di lavoro che affiancherà il segretario. Continuità operativa per il comparto metalmeccanico e orafo alessandrino. Il rinnovamento delle cariche avvenuto durante l’incontro del 9 aprile non rappresenta una rottura con il passato, ma un consolidamento del percorso già tracciato dalla categoria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Uilm Alessandria: Pastorello guida la sfida del comparto metalmeccanico Uilm Brindisi, cambio al vertice: Flore alla guida del sindacato metalmeccanicoNuova leadership per affrontare le sfide della transizione industriale del territorio. Alessandria: -25% imprese under 35, la sfida del ricambioLa provincia di Alessandria sta vivendo una contrazione significativa del numero di imprese guidate da giovani under 35, con un calo che supera il...