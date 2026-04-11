Udinese Zaniolo post Milan | Vogliamo crescere mi sento bene Nazionale? Spero…

Dopo la partita tra Milan e Udinese a San Siro, Nicolò Zaniolo ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ha affermato di sentirsi bene e di avere l'obiettivo di crescere con la squadra. Ha anche espresso il desiderio di essere convocato nuovamente in nazionale, senza però specificare ulteriori dettagli. Le sue parole sono state pronunciate poco dopo il termine del match.

Terminata la sfida tra Milan e Udinese: rossoneri e bianconeri hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Matteo Marchetti, ha parlato a 'DAZN' il giocatore dell'Udinese Nicolò Zaniolo. Ecco le sue parole. "Noi siamo una squadra forte, siamo giovani e vogliamo crescere. Giocando come oggi possiamo mettere in difficoltà ogni squadra del campionato, abbiamo grandissima qualità, ho giocato anche in grande squadre e qui c'è. C'è mancata solo un po' di continuità con le piccole.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Udinese, Zaniolo post Milan: “Vogliamo crescere, mi sento bene. Nazionale? Spero…” Domani il Gigante donne, Brignone: "Mi sento bene". Goggia: "Spero di essere me stessa"Una nevicata durata fino all'ora di pranzo aggiunge incertezza sul gigante femminile olimpico di Cortina in programma domani (prima manche ore 10,... Milan-Udinese 0-3, pagelle: disastro Leao (4), Zaniolo da nazionale (7,5). Champions a rischio per i rossoneriSerata da dimenticare per il Milan di Max Allegri, che esce sconfitto contro una bellissima Udinese capace di vincere con un perentorio 0-3.