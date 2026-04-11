Dopo la partita tra Milan e Udinese, terminata con un punteggio di 3-0, l’allenatore dei friulani ha commentato la gara in conferenza stampa. Ha affermato che probabilmente il Milan non si aspettava l’energia messa in campo dalla sua squadra. La gara si è svolta allo stadio 'San Siro' e il tecnico ha parlato alcuni minuti dopo il fischio finale.

Terminata la sfida tra Milan e Udinese: rossoneri e bianconeri hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Matteo Marchetti, ha parlato a 'Dazn' l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic. Ecco le sue parole. Questo è il momento massimo di crescita dell'Udinese? "Sono molto felice per la partita, ma questa non è stata una partita perfetta, non esistono partite perfette. Anche il Milan ha avuto diverse chance, ma noi abbiamo lottato e difeso molto bene. Oggi abbiamo giocato con fiducia e abbiamo mostrato tanto impegno.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Udinese, Runjai? dopo il 3-0: “Probabilmente il Milan non si aspettava la nostra energia”

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