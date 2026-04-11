L'attaccante dell'Udinese, appena tornato da un infortunio all'adduttore sinistro, ha subito un altro problema muscolare durante l'allenamento. A causa di questa nuova problematica, il tecnico della squadra ha deciso di sostituirlo durante la partita, optando per un cambio obbligato. La condizione del giocatore sarà monitorata nelle prossime ore, mentre lo staff medico cercherà di determinare l'entità dell'infortunio.

Tegola per Runjaic, che a quindici minuti dal termine di Milan-Udinese si è trovato costretto a sostituire Keinan Davis per infortunio. L’attaccante, alla sua venticinquesima presenza da titolare in campionato, si è accasciato a terra dopo un movimento innaturale della coscia destra e non è stato più in grado di proseguire il match. Al suo posto è entrato Idrissa Gueye. Al calciatore - uscito zoppicante, ma sulle sue gambe - è stata immediatamente applicata una borsa del ghiaccio sulla zona dolorante. Da poco rientrato da una lesione all'adduttore sinistro, Davis è al secondo infortunio stagionale a distanza di un paio di mesi. Nei prossimi giorni previsti accertamenti che chiariranno la natura del problema.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Udinese, altro guaio muscolare per Davis: cambio obbligato per Runjaic

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