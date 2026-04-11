A Udine si è tenuta la cerimonia di consegna del Gelso d’Oro alla Carriera a Yuen Woo-ping, coreografo e regista cinese noto per il suo lavoro nel cinema di arti marziali. La manifestazione ha riconosciuto il contributo del professionista al settore cinematografico, celebrandone la carriera. Tra i suoi film più noti, si ricorda la partecipazione a produzioni di grande impatto visivo e movimento, che hanno influenzato molte pellicole successive.

Ci sono film che stabiliscono un “prima” e un “dopo”, facendo scuola per interi decenni, e Matrix delle sorelle Wachowski è decisamente uno di questi. Una pietra miliare del cinema distopico dove la filosofia cyberpunk incontra le coreografie action più eleganti e più potenti d’inizio millennio. Esiste forse qualcuno che ha dimenticato Neo e la sua straordinaria capacità di schivare i proiettili, flettendosi all’indietro come un giunco? Esiste forse qualcuno che ha dimenticato le infinite sparatorie contro gli infiniti cloni dell’agente Smith? Ecco. A realizzare tanta meraviglia è stato un mito di lungo corso, Yuen Woo-ping, e il Far...🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Udine incorona il leggendario Yuen Woo-ping con il Gelso d’Oro alla Carriera

Il leggendario Tom Brady è arrivato a San Siro per Milano-Como con un altrettanto orologio leggendarioQuando si parla di Tom Brady ci sono due argomenti che non vengono mai meno: lo sport e gli orologi.

Il leggendario Tom Brady è arrivato a San Siro per Milan-Como con un orologio altrettanto leggendarioQuando si parla di Tom Brady ci sono due argomenti che non vengono mai meno: lo sport e gli orologi.