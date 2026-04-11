In occasione della Pasqua ortodossa, la Russia ha annunciato la sospensione di tutte le operazioni militari in Ucraina. La decisione è stata comunicata dal governo russo, con l’obiettivo di rispettare la tregua proclamata dal presidente Vladimir Putin. La sospensione delle attività militari dovrebbe durare durante i giorni della festività, senza ulteriori dettagli sulla durata o eventuali condizioni.

La Russia ha annunciato la sospensione di tutte le operazioni militari in Ucraina in occasione della tregua pasquale proclamata dal presidente Vladimir Putin. Il cessate il fuoco, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa russa Tass, entrerà in vigore a partire dalle 16 di oggi ora di Mosca (le 15 in Italia) e resterà valido fino al tardo pomeriggio del 12 aprile. La decisione si inserisce nel contesto del conflitto in corso e rappresenta una pausa temporanea delle ostilità legata alla ricorrenza religiosa della Pasqua. Non sono al momento chiari i dettagli sulle modalità di attuazione della tregua né sulle eventuali garanzie di rispetto reciproco tra le parti coinvolte.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina: iniziata la tregua per la Pasqua ortodossa

Ucraina: tregua per la Pasqua ortodossaVladimir Putin ha annunciato una tregua per la Pasqua ortodossa che si celebra domenica.

Pasqua ortodossa, Putin annuncia la tregua in UcrainaIl Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua per la Pasqua ortodossa.