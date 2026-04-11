Ucraina Argentina Congo | se produrre più cibo ed esportarlo vuol dire innescare nuovi conflitti – Il docufilm

Un nuovo documentario analizza il legame tra aumento della produzione alimentare e i conflitti in diverse regioni del mondo, tra cui Ucraina, Argentina e Congo. La narrazione evidenzia come la richiesta di più soia, grano e carne, considerata essenziale per nutrire una popolazione mondiale destinata a raggiungere i 10 miliardi nel 2050, possa contribuire a innescare tensioni e crisi nelle aree coinvolte. L’opera si concentra sulla relazione tra sicurezza alimentare e instabilità politica.

A conflitti aperte e crisi economiche in corso fa sempre seguito la narrativa dell’ insicurezza alimentare e della necessità di produrre più cibo: più soia, più grano, più carne sarebbero necessari, comunque, per sfamare 10 miliardi di persone nel 2050. Arrivano però da Ucraina, Argentina, Congo e anche dall’ Italia, le storie che raccontano un’altra realtà e mostrano il ruolo sottovalutato delle risorse alimentari nell’innescare alcuni tra i più grandi conflitti contemporanei. Il nuovo documentario di Francesco De Augustinis, How to the Planet (Come nutrire il Pianeta), mette in discussione i grandi dogmi dell’industria alimentare, a iniziare dalla dieta mediterranea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Argentina, Congo: se produrre più cibo (ed esportarlo) vuol dire innescare nuovi conflitti – Il docufilm Bastoni tra furbizia ed etica: cosa vuol dire essere professionisti?Nell'ultimo episodio de "La Tripletta" ( guarda l'episodio completo su YouTube ) ampio spazio è stato dedicato all'episodio Bastoni-Kalulu che ha... Ucraina, Medvedev: “Vittoria della Russia importante per prevenire nuovi conflitti”Il Cremlino insiste sul fatto che i contatti tra i presidenti russo e il leader dell’Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky sono possibili solo... Si parla di: Non solo petrolio. How to Feed the Planet, il documentario che racconta la guerra per le risorse alimentari; Mondiali 2026, le squadre qualificate ai gironi.