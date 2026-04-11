Dopo la pausa di Pasqua, torna in onda su Rai 3 una nuova puntata di TV Talk, il programma dedicato al mondo della televisione. L’appuntamento è previsto per oggi, sabato 11 aprile, alle 15. Tra gli ospiti previsti ci saranno comici e personaggi noti nel panorama televisivo italiano. La trasmissione si propone di analizzare e commentare le novità e le tendenze del settore televisivo.

Dopo la settimana di pausa per la Pasqua, Mia Ceran torna oggi, sabato 11 aprile, con una nuova puntata di TV Talk, il magazine dedicato alla televisione in onda alle 15 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti dell’11 aprile 2026. In apertura della nuova puntata, l’attualità con il racconto televisivo della crisi tra Iran e Stati Uniti. Con Maria Cuffaro, Francesca Barra e Filippo Facci verranno analizzati linguaggi, toni e responsabilità dei media nel narrare scenari così delicati. Spazio poi, con lo stesso parterre, alle relazioni pericolose della telepolitica, tema sollevato dai recenti casi mediatici, per riflettere su quanto sia ancora possibile distinguere tra sfera personale e interesse pubblico nell’era della sovraesposizione mediatica.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - TV Talk: Peppe Iodice, Biagio Izzo, Nuzzo e Di Biase tra gli ospiti

Stasera tutto è possibile, Biagio Izzo e Nek tra gli ospiti dell'11 marzoDopo il grande successo del debutto, Stasera tutto è possibile torna ad accendere i riflettori dell'Auditorium Rai di Napoli.

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