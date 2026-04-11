Una turista spagnola ha avuto bisogno di assistenza durante un’escursione all’eremo di Centrella. La donna si è trovata in difficoltà nel corso dell’escursione e sono intervenuti prontamente i soccorritori. L’intervento è stato effettuato per garantire la sicurezza della turista e per portarla in un luogo sicuro. Non ci sono state altre complicazioni o ferite riportate.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un intervento tempestivo da parte del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza ha salvato una turista spagnola rimasta ferita nelle vicinanze dell’eremo di Cetrella, ad Anacapri. L’allerta è stata lanciata nella tarda mattinata, quando la centrale operativa del 118 ha attivato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) per far fronte a questa emergenza. La costa campana, un luogo di bellezza mozzafiato, può essere anche ostile, ed è fondamentale avere squadre pronte a intervenire in situazioni critiche. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Turista spagnola in difficoltà durante escursione all’eremo di Centrella, intervento tempestivo di soccorso.

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