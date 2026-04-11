Negli ultimi giorni, sui social si sta diffondendo un metodo chiamato “Jessica” che sostiene di calmare i capricci dei bambini in pochi secondi. Sono molte le famiglie che si sono interessate a questa tecnica, che promette di gestire i momenti di crisi dei più piccoli in modo rapido ed efficace. La discussione online riguarda principalmente le modalità di applicazione e le eventuali risposte dei genitori.

Negli ultimi giorni un curioso metodo sta conquistando i social, promettendo di fermare i capricci dei bambini in pochi secondi. Si chiama “ metodo Jessica ” ed è diventato virale su piattaforme come TikTok, dove numerosi video mostrano scene sorprendenti: bambini in piena crisi che si calmano all’improvviso dopo aver sentito pronunciare un nome. Il fenomeno ha incuriosito genitori e osservatori, sollevando domande su come e perché funzioni. Ma dietro questa apparente “ magia ” c’è una spiegazione più concreta. E soprattutto un limite che non va sottovalutato. Il meccanismo è semplice: durante un capriccio, un adulto pronuncia ad alta voce un nome inatteso — spesso “ Jessica ”, ma può essere qualsiasi altro. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Tuo figlio fa i capricci? Ecco come funziona il metodo “Jessica” che li calma all’istante

Il metodo Jessica contro i capricci dei bambini spopola sul web: ecco perché funzionaPer coloro che credono nei trend e nella viralità delle soluzioni viste su internet e magari hanno problemi coi loro bambini, c’è una nuova tendenza...

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