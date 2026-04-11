TS – A un passo dall’Inter poi il baratro Dissi di non volermi svegliare più | l’ex Toro shock

Un ex giocatore di calcio ha raccontato di aver rischiato di lasciare il mondo dello sport, affermando di aver desiderato di non svegliarsi più. La sua testimonianza arriva in seguito alla separazione dal club di appartenenza e ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Recentemente, si è parlato anche dell’addio di un difensore dal Torino, provocando un dibattito tra gli appassionati e i commentatori sportivi.

2026-04-11 17:40:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Toro: l’addio di Schuurs. Intoppi su intoppi e il recupero alla fine non arriva mai. Questo spinge il Torino a rescindere consensualmente il contratto del difensore, con Schuurs stesso a comunicarlo ai tifosi mediante un video. “ Cari tifosi granata, quando ho firmato per il Torino nel 2022 mi è sembrato subito di tornare a casa. Il club, la città e soprattutto voi avete conquistato un posto nel mio cuore. L’infortunio di di ottobre 2023 ha cambiato tutto: è stato un periodo difficile, ma non ho mai mollato. Ogni giorno ho lottato per tornare, con un solo obiettivo: tornare più forte.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – “A un passo dall’Inter, poi il baratro. Dissi di non volermi svegliare più”: l’ex Toro shock Jakirovic si presenta: «Inter passo più grande della carriera. Mi ispiro a Bastoni». Poi svela il retroscena su Sucicdi Redazione Inter News 24Jakirovic, nuovo acquisto dell’Inter, si è presentato ai canali ufficiali del club nerazzurro: le sue primissime... Minotti si racconta: «Dissi no a Inter e Juve, ricordo l’incontro con Papa Wojtyla». Poi racconta l’aneddoto su USA ’94Restes Juve, il sogno per la porta del futuro passa dalla Champions League: il Tolosa fissa il prezzo! Vicario Inter, il post Sommer è già iniziato!...