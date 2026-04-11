Trump su Iran | Apriremo lo Stretto con o senza di loro – Il video

Il 10 aprile 2026, in una dichiarazione pubblica, un rappresentante di alto livello ha affermato che gli Stati Uniti sono pronti ad aprire lo Stretto con o senza il coinvolgimento dell’Iran. La frase è stata pronunciata nel corso di un intervento trasmesso in video, senza ulteriori dettagli su modalità o tempistiche. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte nella regione.

(Agenzia Vista) Washington, 10 aprile 2026 "Beh, gli auguro buona fortuna, ha una cosa importante tra le mani. Scopriremo cosa sta succedendo. Sono militarmente sconfitti e ora apriremo il Golfo, con o senza di loro. Ma sarà aperto. Sarà. o lo Stretto, come lo chiamano loro. E penso che andrà piuttosto velocemente, e se così non fosse, saremo in grado di finirla in un modo o nell'altro. Sta andando bene. La Marina non c'è più, l'Aeronautica non c'è più, tutta la difesa antiaerea è sparita, i leader sono spariti, l'intero posto è andato. Quindi vedremo come andrà a finire", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa su una pista aeroportuale.🔗 Leggi su Open.online

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