L’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che se la Cina decidesse di inviare armi all’Iran, potrebbe affrontare conseguenze significative. La sua affermazione è arrivata in risposta a una domanda sui rapporti tra Pechino e Teheran, riguardanti la possibilità di consegne di sistemi di difesa aerea entro poche settimane. Non sono state fornite ulteriori dettagli o conferme ufficiali sulle trattative tra i due Paesi.

Se la Cina invierà armi all' Iran "avrà grossi problemi". Lo ha detto Donald Trump rispondendo alla domanda di un giornalista sulle indiscrezioni dei media secondo le quali Pechino si sta preparando a fornire nuovi sistemi di difesa aerea a Teheran entro le prossime settimane.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trump, 'se la Cina invia armi all'Iran avrà grossi problemi'

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