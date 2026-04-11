Trump e la demenza | se avesse ragione il nipote?

Recenti comportamenti dell'ex presidente hanno riacceso le discussioni sui suoi eventuali problemi di salute mentale, in particolare sulla possibilità di un deterioramento cognitivo. Le osservazioni fatte dal nipote, che ha espresso dubbi riguardo a condizioni di memoria e lucidità, hanno portato alcuni a chiedersi se ci siano motivi concreti dietro queste affermazioni. Tuttavia, finora non sono stati resi pubblici risultati ufficiali o diagnosi mediche.

Gli atteggiamenti di Donald Trump fanno tornare i sospetti lanciati dal nipote Fred riguardo possibili problemi di Alzheimer. Nel giugno 2025 destarono scalpo le parole di Fred Trump III relative alle preoccupazioni sulla salute mentale di suo zio, nonché Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump. Egli infatti sosteneva, in una intervista radiofonica, che lo zio potrebbe soffrire di Alzheimer collegando le sue ragioni a una lunga storia familiare legata alla malattia mentale. Secondo Fred, zio Donald mostrerebbe chiari segnali comportamentali nei suoi discorsi e nelle sue apparizioni pubbliche legate proprio alla malattia. Che gli ricordano da vicino il declino cognitivo del nonno Fred Trump Sr.🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - Trump e la demenza: se avesse ragione il nipote? Leggi anche: E se Apple avesse ragione? Brown Pencil Theory, e se Hailey Bieber avesse ragione e bastasse solo una matita marrone per un perfetto make-up nude?Brown Pencil Theory, in cosa consiste? Seconda questa teoria un singolo cosmetico è tutto ciò che serve per creare un make-up nude da pro, con tanto... Trump's Dementia Medication Just Leaked...