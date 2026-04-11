Un funzionario ha annunciato l'avvio del processo di bonifica dello Stretto di Hormuz, affermando che questa operazione si svolge a favore di diversi Paesi, tra cui Cina, Giappone, Corea del Sud, Francia e Germania. La decisione viene presentata come un'azione per rafforzare la sicurezza della regione e garantire la libertà di navigazione, senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o implicazioni strategiche.

Stiamo ora avviando il processo di bonifica dello Stretto di Hormuz, come favore ai Paesi di tutto il mondo, tra cui Cina, Giappone, Corea del Sud, Francia, Germania e molti altri. Incredibilmente, loro non hanno il coraggio né la volontà di svolgere questo compito autonomamente". Lo ha scritto Donald Trump su Truth tornando ad attaccare gli alleati degli Stati Uniti. "L'unica risorsa che resta all'Iran è la minaccia che una nave possa 'imbattersi' in una delle loro mine marine; mine che, per inciso, sono rimaste orfane, dato che tutte le loro 28 imbarcazioni posamine giacciono anch'esse sul fondo del mare", ha detto Trump in un lungo post sulla guerra contro Teheran.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trump, 'bonifichiamo Hormuz per i nostri alleati, non avevano il coraggio'

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