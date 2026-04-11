Truffe sulle assicurazioni la mappa in Italia Il professore | così aumentano i prezzi per tutti

In Italia, le truffe nel settore assicurativo continuano a crescere, con ripercussioni sui prezzi di polizze e premi. Un ricercatore del Cnr e docente di marketing assicurativo presso un'università napoletana ha analizzato la diffusione di queste pratiche fraudolente nel Paese. La mappa delle frodi evidenzia aree e modalità più frequenti, mentre si discute di come queste attività influenzino il mercato e i consumatori.

Napoli, 11 aprile 2026 - Antonio Coviello, ricercatore del Cnr e professore di marketing assicurativo all’università Suor Orsola Benincasa di Napoli. L’ultima relazione dell’Ivass stima in 216 milioni il risparmio ottenuto dalle imprese nel 2023 grazie all’attività antifrode. Qual è in generale il quadro in Italia? “Il fenomeno purtroppo è inarrestabile, le truffe continuano ad essere una vera piaga del sistema assicurativo italiano”. https:www.quotidiano.netvideosportin-italia-oltre-3-milioni-di-auto-e-moto-senza-assicurazione-guil7gey Si riferisce alle compagnie o ai cittadini? “Le compagnie sicuramente subiscono le frodi. Ma a loro volta le scaricano sui consumatori, aumentando i premi.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Truffe sulle assicurazioni, la mappa in Italia. Il professore: così aumentano i prezzi per tutti Leggi anche: Auto sempre più care, aumentano prezzi, assicurazioni e costi di manutenzione Auto sempre più care: aumentano i prezzi anche per le assicurazioni, cala l’usatoROMA – I prezzi di listino delle automobili nuove sono cresciuti in media nel 2025 del +1,3% per le vetture alimentate a benzina, +0,6% per quelle...