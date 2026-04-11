Truffatore preso | Chiedo scusa Voglio risarcire

Un truffatore è stato arrestato e si è scusato, affermando di voler risarcire le vittime. Le truffe seguono una modalità ricorrente e sembrano essere orchestrate da un'organizzazione criminale strutturata, come confermato dai precedenti registrati in diverse regioni del paese. La presenza di un sistema ben collaudato dietro questi episodi è sempre più evidente, coinvolgendo più aree e vittime multiple.

La modalità è sempre la stessa. E che dietro queste truffe operi una organizzazione criminale ben collaudata, visti i precedenti su tutto il territorio nazionale, appare sempre più evidente. Le vittime sono sempre persone anziane, le più fragili e facilmente "malleabili". Per restare nella Bergamasca, solo alla vigilia di Pasqua ne sono state compiute due identiche. Qui la vittima è una ultrasettantenne, di Mapello. Riceve la telefonata da un finto carabiniere che con voce convincente le racconta: "Signora c’è stata una rapina. Un collega passerà a casa sua per controllare se i suoi preziosi fanno parte del bottino di quella rapina". E puntuale si presenta il truffatore, un quarantaseienne napoletano, con precedenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffatore preso: "Chiedo scusa. Voglio risarcire" Quando Zouhair Atif disse “mi piacerebbe uccidere una persona”. Il padre: “Voglio chiedere scusa, il coltello non lo ha preso a casa”L’omicidio di Abanoub Youssef, il 18enne accoltellato da un compagno di scuola all’interno di un istituto professionale della Spezia, ha sollevato... Leggi anche: Il truffatore del pedone investito vuole risarcire tutti, ma non ha soldi: condannato per altri due finti incidenti a Torino Betrayed, I marry cold CEO, unaware that he had loved me for years!#cdrama