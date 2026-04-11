Truffato nell' acquisto di un miniescavatore | scoperto un sistema di raggiri legato alla vendita di macchinari usati

Un'indagine della polizia locale di Falconara Marittima ha portato alla denuncia di cinque persone nell'ambito di un sistema di truffe online legate alla vendita di macchinari usati. La vicenda riguarda acquisti di miniescavatori, con vittime che si sono rivolte alle forze dell'ordine per aver subito raggiri. L'inchiesta ha scoperto un meccanismo fraudolento che coinvolge venditori e acquirenti nel mercato digitale di attrezzature usate.

FALCONARA MARITTIMA - Si è conclusa con cinque denunce a piede libero un’indagine della polizia locale di Falconara Marittima su un sistema di truffe online legato alla vendita di macchinari usati. L’inchiesta è partita nel febbraio 2026 dalla segnalazione di un cittadino falconarese, interessato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Macchinari alla Russia. Blitz e maxi sequestro: "Usati per fini bellici"FIRENZE Fresatrici esportate sul territorio russo, eludendo i divieti dell’Unione europea, che possono essere utilizzate per la fabbricazione di... Stacca i macchinari alla madre malata: scoperto dall'infermiera e arrestatoUn uomo di 47 anni di Bari è stato arrestato dai carabinieri per il tentato omicidio dell'anziana madre malata. Temi più discussi: Pontecorvo (FR) - Vendita-truffa di una RS3, i carabinieri rintracciano l'auto in Sicilia. Oggi la restituzione; Inceneritore Roma, i pm: Comune truffato L’ex presidente di Ama rischia il processo; Acquisto online finisce in truffa: 34enne nei guai; La trappola su internet. Paga per un motore, ma l’affare è una truffa. Pino Insegno: Truffato per 70 mila euro, colpa di un’auto nuova | Come una violenza, un tradimento…Pino Insegno truffato per migliaia di euro, il racconto a La Volta Buona: Dovevo acquistare una nuova auto e…. ilsussidiario.net Acquisto auto usata: ecco le 5 truffe più comuni e come evitarleScopri le 5 truffe più comuni nell'acquisto di auto usate e come evitarle. Proteggi il tuo investimento con i nostri consigli esperti! tech-media.it Inaugurato all'ospedale Santa Rosa il reparto di Ematologia Anziano truffato, i carabieri gli restituiscono i gioielli rubati Incidente sulla Flaminia: grave un motociclista Il Sodalizio dei facchini nell'Albo d'oro della città - facebook.com facebook