Trovato con la droga in zona stazione prende a schiaffi e pugni i poliziotti | arrestato

Nella zona della stazione ferroviaria, un uomo è stato fermato con della sostanza stupefacente addosso. Durante le operazioni di identificazione, ha reagito aggredendo con schiaffi e pugni gli agenti intervenuti. L’uomo è stato successivamente arrestato e condotto in commissariato. I controlli delle forze dell’ordine proseguono nelle aree circostanti, con l’obiettivo di contrastare illegalità e degrado.

Non si allenta la morsa dei controlli della Polizia di Stato nei quartieri e vie limitrofi alla stazione ferroviaria e ai giardini Speyer. Nell’ambito dei consueti servizi di carattere preventivo, nel pomeriggio di venerdì il personale delle Volanti ha controllato un uomo di origini straniere che.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Con la droga addosso prende a calci e pugni i poliziotti: arrestatoQuando gli agenti lo hanno perquisito e gli hanno trovato la droga addosso ha tentato di divincolarsi e fuggire aggredendo gli agenti a calci e pugni... Leggi anche: Forte odore di hashish, scoperto con la droga: prende a calci e pugni i poliziotti