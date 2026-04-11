Trovato con la droga in zona stazione prende a schiaffi e pugni i poliziotti | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, ha reagito aggredendo i poliziotti con schiaffi e pugni. Continuano le operazioni di controllo nelle zone vicine alla stazione e ai giardini Speyer, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

Non si allenta la morsa dei controlli della Polizia di Stato nei quartieri e vie limitrofi alla stazione ferroviaria e ai giardini Speyer. Nell’ambito dei consueti servizi di carattere preventivo, nel pomeriggio di venerdì il personale delle Volanti ha controllato un uomo di origini straniere che.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Con la droga addosso prende a calci e pugni i poliziotti: arrestatoQuando gli agenti lo hanno perquisito e gli hanno trovato la droga addosso ha tentato di divincolarsi e fuggire aggredendo gli agenti a calci e pugni...