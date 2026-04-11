Nel corso del consiglio comunale di giovedì sera, è stata espressa grande soddisfazione per l’esito di una discussione riguardante l’aumento dei furti nella Val Tramazzo. I membri dell’amministrazione comunale hanno condiviso l’intenzione di riorganizzare le forze dell’ordine locali per affrontare meglio la situazione. La questione della sicurezza pubblica è stata al centro del dibattito, con un focus sulla necessità di interventi concreti per contrastare l’illegalità nella zona.

Grande soddisfazione per l’esito del consiglio comunale di giovedì sera è stata espressa da Adriano Cheli, capogruppo consiliare di ModiglianAttivAzione’: la sua mozione ‘sulla sicurezza dei cittadini e il contrasto ai furti nel territorio di Modigliana e della Valle del Tramazzo’ è passata all’unanimità. "Sono orgoglioso - ha commentato Cheli - di aver contribuito a questo risultato insieme al mio gruppo (l’altro consigliere di minoranza Elio Samorì) e ringrazio tutti i consiglieri per il sostegno e l’impegno nell’aver votato a favore". La popolazione è infatti esasperata da tempo dalla frequenza nel territorio, come avviene anche nei comuni vicini, di episodi di furti nelle abitazioni e tentativi di truffe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Troppi furti nella Val Tramazzo. Riorganizzare le forze dell’ordine"

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