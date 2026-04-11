Troppi cuscini? Il rischio per la vista | alza la pressione oculare
Uno studio recente ha evidenziato come dormire con diversi cuscini o supporti sotto la testa possa influire sulla salute degli occhi. Secondo le ricerche, questa postura potrebbe aumentare la pressione interna dell’occhio, con potenziali effetti sulla vista. I ricercatori hanno analizzato i cambiamenti nella pressione oculare in relazione alla posizione durante il sonno, sottolineando un possibile rischio legato all’uso eccessivo di cuscini.
Un nuovo studio scientifico rivela che l’abitudine di dormire con il cuscino, o addirittura con più supporti sotto la testa, potrebbe compromettere la salute visiva aumentando la pressione interna dell’occhio. La ricerca evidenzia come la posizione del collo influenzi direttamente i flussi ematici e il drenaggio dei liquidi oculari, aprendo nuovi scenari per la prevenzione del glaucoma. Meccanismi fisiologici: quando la postura blocca il drenaggio oculare. Il problema risiede nella gestione dell’umore acqueo, il liquido trasparente fondamentale per nutrire il cristallino e mantenere la corretta forma della cornea. Secondo le analisi condotte, l’utilizzo di più cuscini sovrapposti altera la curvatura della zona cervicale, provocando una compressione della vena giugulare. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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