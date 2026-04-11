Trionfo Rai1 | Uno Sbirro in Appennino schiaccia la concorrenza

Nella serata di ieri, la fiction di Rai1 intitolata Uno Sbirro in Appennino ha ottenuto il miglior ascolto, arrivando prima tra i programmi trasmessi. La trasmissione ha registrato 4 milioni di spettatori e una quota di mercato che ha superato la concorrenza degli altri canali. La vittoria di Rai1 si è confermata come risultato principale della prima serata televisiva, battendo le altre proposte in programmazione.

La serata televisiva di ieri è stata dominata dalla fiction Uno Sbirro in Appennino su Rai1, che ha conquistato la vetta della prima serata con 4.008.000 spettatori e un tasso di share del 23,7%. Il successo del prodotto Rai1 ha segnato un distacco netto rispetto alla concorrenza, posizionandosi davanti a Stanno Tutti Invitati su Canale 5, che ha registrato 2.206.000 persone davanti allo schermo, pari al 17,1% di share. L’andamento dei flussi televisivi tra intrattenimento e informazione. Analizzando i dati relativi alla serata, emerge una distribuzione degli ascolti che vede la Rai occupare le posizioni di rilievo, ma con una competizione serrata nei momenti di massima affluenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trionfo Rai1: Uno Sbirro in Appennino schiaccia la concorrenza BISIO È UNO SBIRRO IN APPENNINO PER RAI1: “POLIZIESCO MA ALLA NOSTRA MANIERA”“Uno sbirro in Appennino”, in onda su Rai1 per quattro prime serate da giovedì 9 aprile, “è, sì, una serie poliziesca ma alla nostra maniera”,... Ascolti tv, ‘Uno Sbirro in Appennino’ su Rai1 vince con 23,7%(Adnkronos) – La fiction 'Uno Sbirro in Appennino', in onda ieri su Rai1, ha vinto la sfida della prima serata con 4. Si parla di: Claudio Bisio domina gli ascolti con il debutto di Uno sbirro in Appennino. 'Uno Sbirro in Appennino' trionfa in prima serata con il 23,7% di shareLa medaglia d'argento della serata è andata a Canale 5 con il programma ‘Stanno Tutti Invitati’, che ha saputo coinvolgere 2.206.000 spettatori, raggiungendo un share del 17,1%. Il terzo posto sul pod ... it.blastingnews.com Claudio Bisio domina gli ascolti con il debutto di Uno sbirro in AppenninoAscolti tv 9 aprile: il trionfo di Claudio Bisio su Rai 1 Giovedì 9 aprile, in prima serata, Rai 1 ha dominato gli ascolti con il debutto di Claudio B ... assodigitale.it