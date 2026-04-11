Trieste Johnson e Fedriga | la sfida contro la propaganda globale

Sabato 11 aprile 2026 a Trieste si è tenuto il Link Media Festival, dove l’ex primo ministro britannico Boris Johnson ha partecipato a un confronto con l’editorialista Marco Zatterin. Johnson ha discusso di questioni legate alla propaganda e alla comunicazione globale, offrendo il suo punto di vista durante l’evento. La giornata ha visto la presenza di diverse personalità e si è concentrata sui temi dell’informazione internazionale e delle sfide nel campo mediatico.

Trieste, sabato 11 aprile 2026. L’ex primo ministro britannico Boris Johnson è stato ospite del Link Media Festival, confrontandosi in un dialogo serrato con l’editorialista Marco Zatterin. Durante l’incontro, il governatore Massimiliano Fedriga ha sottolineato l’importanza di accogliere visioni internazionali meno convenzionali per navigare le complessità della politica globale. L’analisi distaccata contro la retorica dei conflitti. Il dibattito si è acceso su un tema cruciale: la natura stessa dell’informazione nel periodo attuale. Secondo quanto espresso da Fedriga durante il suo intervento a Trieste, la comunicazione che circonda i conflitti bellici tende spesso alla strumentalizzazione di ogni singolo messaggio diretto ai cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste, Johnson e Fedriga: la sfida contro la propaganda globale Parkinson: la sfida globale contro una sfida che colpisce 6 milioniIn occasione dell’11 aprile, la comunità globale si riunisce per osservare la Giornata Mondiale del Parkinson, un appuntamento volto a incrementare... Leggi anche: L’altra partita. Justin contro Jazz: una sfida tra Johnson