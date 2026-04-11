Trestina il presidente Bambini | Col Follonica sarà un match point

Il presidente della squadra di Trestina ha dichiarato che la partita contro il Follonica Gavorrano rappresenta un’opportunità decisiva per la stagione. Ha definito l’incontro come un “match point”, sottolineando l’importanza di questa sfida per le sorti del campionato. La partita si avvicina e le due squadre si preparano a confrontarsi in una gara che potrebbe avere un forte impatto sulla classifica.

"Quello contro il Follonica Gavorrano sarà un autentico match point ". Leonardo Bambini presenta così la gara che domani vedrà il Trestina di scena contro la compagine maremmana, ferma al sestultimo posto con 33 punti ma in vantaggio negli scontri diretti rispetto al Camaiore grazie alla vittoria di misura conquistata nell’ultimo turno. Il tecnico Simone Calori ha più volte ricordato come manchino 2 punti per la salvezza matematica. "Vincere domenica – sottolinea Bambini – ci permetterebbe di far festa. Sarà durissima però perché affrontiamo una squadra forte, costruita per altri obiettivi, che è appena fuori dalla zona playout e sicuramente non vorrà tornarci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trestina, il presidente Bambini: "Col Follonica sarà un match point" Calcio serie D. Trestina non vuole fermarsi, oggi match a Poggibonsi. Il tecnico Marco Croce: "Sarà una gara difficile»Un’altra sfida importante, una tappa che, se superata positivamente, permetterebbe di lanciarsi nel migliore dei modi verso la volata finale. GG Team Wear Benevento 5 sconfitto col Pescara: fallito il primo match point promozioneTempo di lettura: 2 minutiIl GG Team Wear Benevento 5 cade al PalaRigopiano e spreca il primo match point promozione. Si parla di: Trestina, il presidente Bambini: Col Follonica sarà un match point; Trestina verso il traguardo: il progetto salvezza di Calori. Trestina, il presidente Bambini: Col Follonica sarà un match pointQuello contro il Follonica Gavorrano sarà un autentico match point . Leonardo Bambini presenta così la gara che domani vedrà il Trestina di scena contro la compagine maremmana, ferma al sestultimo p ... lanazione.it