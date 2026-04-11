Trentino | orsi in crescita e femmine più espansive calano i danni

In Trentino, la popolazione di orsi si è attestata a 118 esemplari nel 2025, distribuiti nelle zone provinciali e in quelle vicine che comprendono parti di Brescia, Sondrio, Bolzano e Verona. Le femmine risultano più attive e si espandono con maggiore frequenza rispetto al passato, mentre si registra una diminuzione dei danni causati dagli animali. Questi dati sono stati aggiornati attraverso le ultime stime sulla fauna selvatica della regione.

Le stime aggiornate sulla fauna selvatica in Trentino delineano un quadro di costante mutamento degli equilibri ambientali, con una popolazione di orsi che nel 2025 ha raggiunto i 118 esemplari nelle aree provinciali e in quelle limitrofe che toccano Brescia, Sondrio, Bolzano e Verona. I dati, presentati da Failoni durante il Tavolo grandi carnivori, mostrano un incremento rispetto ai 112 individui rilevati nel 2023, riflettendo una dinamica di espansione territoriale che coinvolge anche i confini provinciali. L’indagine genetica biennale, che fornisce un margine di incertezza statistica tra i 99 e i 141 individui, evidenzia come la gestione del territorio debba ora confrontarsi con una distribuzione spaziale più complessa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trentino: orsi in crescita e femmine più espansive, calano i danni Lombardia selvaggia, dagli orsi ai lupi passando per i cinghiali: convivenze più difficili, crescono timori e danniMIilano, 10 aprile 2026 – Maschi, giovani, alla conquista di un territorio tutto loro e alla ricerca di femmine. “Orsi in letargo, lupi in piena attività: diversi gli avvistamenti in Trentino”Sono diversi gli avvistamenti di lupi in prossimità di boschi, centri abitati e aree agricole registrati nel mese di gennaio 2024. Temi più discussi: In Trentino stimati 118 orsi, calano i danni. 25 i cuccioli; Il punto sui grandi carnivori: nel 2025 stimati 118 orsi e 22 branchi di lupo; Lombardia selvaggia, dagli orsi ai lupi passando per i cinghiali: convivenze più difficili, crescono timori e danni. In Trentino stimati 118 orsi, calano i danni. 25 i cuccioliSi registra una forte espansione delle femmine, il cui areale è cresciuto del 26% rispetto al 2024. Quanto ai danni sono in calo per il quinto anno consecutivo ( -32% ), con 127 episodi per un valore ... rainews.it In Trentino in calo del 30% i danni da orso. In crescita quelli provocati dai lupi126 gli episodi di danneggiamenti provocati da orsi (meno 30% sul 2024) per un importo di 91.000 euro. In calo anche gli animali investiti sulla strada (6 episodi, -60%). Aumentano invece nello stesso ... rainews.it Vorrebbero che non esistessimo e fanno l'impossibile per censurarci e ignorarci. Ma noi ci siamo e cresciamo con coerenza ogni giorno. Trento, ora. Con @TrentoSandro e @ora_italia del Trentino e Alto Adige. x.com L'estate sta tornando e sta tornando anche il ritiro del Napoli in Trentino. Il club di Aurelio De Laurentiis e l'organizzazione del Trentino hanno svelato oggi le date ufficiali del ritiro 2026 a Dimaro: gli azzurri sono pronti a trasferirsi tra le montagne dal 17 al 27 lu - facebook.com facebook