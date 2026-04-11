Trentasettesima giornata basket Eurolega 2025 26 | Baskonia sbanca Bologna

Nella trentasettesima giornata di Eurolega 202526, la Virtus Bologna ha subito la sua ottava sconfitta consecutiva in campo europeo, perdendo in casa contro il Baskonia con il punteggio di 72-82. La partita si è disputata tra le mura del team italiano, che non è riuscito a invertire il trend negativo di questa fase della competizione. Il Baskonia ha portato a casa la vittoria, consolidando la propria posizione in classifica.

Ottava sconfitta consecutiva in campo continentale per la Virtus che, nella trentasettesima giornata basket Eurolega 202526, viene superata tra le mura amiche dal Baskonia per 72-82. Per i felsinei, già eliminati, si segnalano i 19 punti di Alston. TRENTASETTESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 202526: VIRTUS BOLOGNA-BASKONIA 72-82 Dopo più di due minuti senza canestri, Radzevicius sblocca e Smailigic risponde. Fino a metà primo quarto è un continuo assolo di Omoruyi, che da solo sigla il 2-15. Sbloccano la Virtus Diouf e Hackett, ma a fine prima quarto sono sotto di sette(21-28).Il secondo quarto inizia con l’ingresso di Baiocchi, tra le file di Bologna, che realizza il suo secondo canestro continentale in carriera. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Trentasettesima giornata basket Eurolega 2025/26: Baskonia sbanca Bologna Leggi anche: Ventiseiesima giornata basket Eurolega 2025/26: Milano travolgente su Baskonia Trentasettesima giornata basket Eurolega 2025/2026: Milano si arrende al Bayern MonacoQuinta sconfitta nelle ultime sei per l’Olimpia Milano che, nella trentasettesima giornata basket Eurolega 2025/2026, viene piegata dal Bayern Monaco... Argomenti più discussi: La Virtus prova a sbloccarsi col Baskonia: ultimo match di Eurolega a Bologna; BM DA EUROLEAGUE / IL PARTIZAN CEDE IN CASA ALLO ŽALGIRIS NELLA PARTITA DEDICATA A DUŠKO VUJOŠEVI? - DI MATTEO CAZZULANI; Trentasettesima giornata basket Eurolega 2025/2026: Milano si arrende al Bayern Monaco; Trentasettesima giornata basket Eurolega 2025 2026 | Milano si arrende al Bayern Monaco. Eurolega, Virtus Bologna ancora sconfitta: il Baskonia vince 82-72Virtus Bologna sconfitta in casa dal Baskonia per 72-82: i bianconeri non riescono a invertire la rotta in Eurolega ... it.blastingnews.com Trentasettesima sfida!! Quale preferite "Noi siamo le muse.. dee delle arti e proclamatrici di eroi" o "Tu eri il mio nuovo sogno.." "e tu il mio" LE SFIDE SONO TUTTE CASUALI (OGGI SARA' UNA GIORNATA DEDICATA A QUESTO SONDAGGIO.. GIUST - facebook.com facebook