Tregua Iran | Vance e Ghalibaf trattano a oltranza I nodi di Hormuz e del Libano

In un incontro di alta levatura, Jd Vance e Mohammad Bagher Ghalibaf si sono confrontati a lungo, discutendo delle questioni strategiche nella regione. I temi principali sono stati il controllo dello stretto di Hormuz e la situazione nel Libano. La riunione ha coinvolto confronti diretti e approfonditi, senza comunicazioni ufficiali sui risultati raggiunti. Le parti hanno mantenuto un tono formale, senza annunciare decisioni immediate.

Negoziati ad oltranza ma “col dito sul grilletto”, in un clima di sfiducia reciproca e di smentite incrociate, dallo sblocco americano dei beni iraniani al transito di navi da guerra Usa nello stretto di Hormuz, che resta il nodo principale. I colloqui, ha confermato la Casa Bianca, si svolgono in formato trilaterale, con la presenza di funzionari del Pakistan che hanno facilitato il cessate il fuoco di due settimane. La delegazione statunitense è guidata dal vicepresidente JD Vance, accompagnato dall’inviato speciale Steve Witkoff e da Jared Kushner, genero di Trump. Nutrita la squadra iraniana, rappresentata, tra gli altri, dal suo influente presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, nonché dal ministro degli esteri Abbas Araghchi.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Tregua Iran: Vance e Ghalibaf trattano a oltranza. I nodi di Hormuz e del Libano Colloqui storici a Islamabad: Usa e Iran trattano a oltranza, nodo HormuzIl primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha inaugurato oggi i tanto attesi Colloqui di Islamabad, segnando l’inizio di colloqui diretti ad alto... L'ira di Trump su Hormuz. Vance: "Non prendeteci in giro". L’Iran chiede una tregua in Libano, muro di IsraeleLa vigilia dei negoziati tra Iran e Stati Uniti è carica di incognite e di tensioni , che tengono in bilico la tregua di due settimane.