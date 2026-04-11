Tre indagati a Rimini per la morte di Matteo

La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo per la morte di Matteo e ha iscritto tre persone nel registro degli indagati. L’indagine riguarda eventi recenti legati alla vicenda, che si sono svolti nella zona di Rimini. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle accuse o sui ruoli dei soggetti coinvolti. La situazione è attualmente sotto esame da parte delle autorità competenti.

AGI - La Procura della Repubblica di Rimini ha iscritto tre persone nel registro degli indagati nell'inchiesta sulla morte di Matteo Brandimarti, il 12enne di San Benedetto del Tronto rimasto incastrato sott'acqua nella vasca idromassaggio di un hotel a Pennabilli la mattina di Pasqua e deceduto dopo quattro giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Infermi. Le posizioni riguardano individui, con diversi ruoli e mansioni, collegati alla struttura ricettiva dove si è verificata la tragedia. Il procedimento, inizialmente aperto per lesioni gravissime è stato successivamente riqualificato in omicidio colposo dopo il decesso del piccolo.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tre indagati a Rimini per la morte di Matteo Tre indagati per la morte di Matteo, il 12enne risucchiato da bocchettone della piscina a RiminiI tre indagati sarebbero a vario titolo legati alla struttura ricettiva di Pennabilli dove si è consumata la tragedia e dovranno rispondere di... Bambino risucchiato nell'idromassaggio, tre indagati per la morte di Matteo BrandimartiTre persone sono indagate per la morte in un hotel di Penabilli (Rimini) del 12enne, Matteo Brandimarti, risucchiato la mattina di Pasqua da un... Il 12enne morto risucchiato dall'idromassaggio: tre indagati per omicidio colposo