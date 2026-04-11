Tre calciatori indagati per stupro di gruppo durante festeggiamenti per promozione in Serie C

Tre calciatori sono stati iscritti nel registro degli indagati per un episodio di violenza sessuale di gruppo avvenuto durante i festeggiamenti per la promozione della squadra in Serie C. L’indagine riguarda un’accusa di stupro rivolta a una studentessa universitaria, che avrebbe subito la violenza in un contesto legato a una festa organizzata dopo la partita. La procura ha aperto un fascicolo per approfondire la vicenda.

"> Accuse di Violenza Sessuale ai Danni di una Studentessa Universitaria. Tre giovani calciatori, all’epoca membri del club calcistico Bra, sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa universitaria di vent’anni. Gli eventi contestati si sono verificati la sera del 30 maggio 2025, durante i festeggiamenti per la storica promozione della squadra piemontese in Serie C. L’inchiesta è attualmente nelle mani della Procura di Asti, che ha ricevuto la denuncia della presunta vittima nei giorni successivi. I tre imputati sono Alessio Rosa, 22 anni, originario di Tivoli, Fausto Perseu, 23 anni, romano e Christ Jesus Mawete, 20 anni, di Mondovì.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Tre calciatori indagati per stupro di gruppo durante festeggiamenti per promozione in Serie C. Tre calciatori accusati di stupro di gruppo durante la festa promozioneCuneo - Dalla celebrazione sportiva all’inchiesta giudiziaria: la denuncia di una studentessa riaccende il dibattito su responsabilità, consenso e... Stupro di gruppo durante la festa per la promozione del Bra in Serie C, 3 calciatori a processoDoveva essere il racconto di una festa, di un traguardo storico raggiunto da una squadra di provincia e dell’entusiasmo di un’intera comunità.